Tour préliminaire de la Ligue des Champions : pourquoi l’Union reçoit Bodø/Glimt à Ostende

Pour la première fois, l’Union jouera ce mardi soir une rencontre européenne à Ostende, à 120 kilomètres de la capitale. Jamais les Unionistes ne se sont déplacées aussi loin pour une rencontre “à domicile”, mais les normes du Stade Marien et l’agenda estival ont mené le club bruxellois à se tourner vers la station balnéaire. Un train spécial pour les supporters unionistes va être affrété pour l’occasion.

Quatre jours après son succès en Supercoupe de Belgique face au Club Bruges, l’Union entame ce jeudi sa campagne européenne face au club norvégien de Bodø/Glimt. Ce match aller du troisième – et avant-dernier – tour préliminaire de la Ligue des Champions, se jouera à Ostende. Une première. Un match qui s’apparente donc un peu à un déplacement pour les Unionistes, à 120 kilomètres de la capitale.

On le sait, le stade Marien situé à Forest ne respecte pas les normes européennes pour pouvoir accueillir ce type de compétition. Coutumière des rencontres européennes depuis son retour dans l’élite en 2021, l’Union Saint-Gilloise a pris l’habitude de louer les infrastructures d’Anderlecht ou du Heysel. Problème en cette période estivale, le stade du Heysel a récemment accueilli plusieurs concerts concerts d’ampleur (de BTS, de Koffi Olomidé et de Bad Bunny), le terrain n’était donc pas prêt pour les matches de qualification. Quant à Anderlecht, les Mauves sont eux-mêmes toujours engagés en qualifications pour l’Europa League (ils se déplaceront jeudi chez les Grecs du PAOK Salonique), rendant la location de leur stade difficile.

Selon le journal Le Soir, des contacts ont aussi été pris avec Louvain, Malines et Gand, mais sans aboutir.

Un train spécial pour Ostende

La commune d’Ostende de son côté s’est montrée très favorable à accueillir la rencontre. Afin de faciliter le déplacement des supporters, l’Union a décidé d’affréter un train spécial au départ de Bruxelles-Midi, avec une capacité de 1.140 places. Le départ est prévu ce mardi à 17h03 pour une arrivée dans la station balnéaire vers 18h30. Sur place, des bus navettes circuleront entre la gare et la KVDO Arena. Pour le retour, le bus navette circule entre le stade et la gare de 21h30 à 23h00. Le train retour part à 23h15 depuis Ostende. Le prix aller-retour s’élève à 15€ par personne. Les fans de l’Union peuvent également utiliser les bus mis en place par le club.

En cas de qualification pour les barrages, la rencontre à domicile se disputerait également à Ostende. Ce serait face à l’Olympiakos ou NEC Nimègue lors du retour le 25 ou 26 août.

BX1 – Photo : Google Maps/Belga