Europa League : s’il rejoint les barrages, Anderlecht rencontrera le Levski Sofia ou Kairat Almaty

Alors que le 3e tour de qualification de l’Europa League doit se jouer ces deux prochains jeudis (6 et 13 août), le tirage au sort du dernier tour préliminaire, les barrages, a été effectué lundi en début d’après-midi à Nyon au siège de l’UEFA.

S’il parvient à sortir vainqueur de son 3e tour face aux Grecs du PAOK Salonique, 3e du championnat de Grèce, le RSC Anderlecht, qui était tête de série durant ce tirage, rencontrera le vainqueur du duel du 3e tour entre les champions de Bulgarie du Levski Sofia et les champions du Kazakhstan du FC Kairat Almaty. Les deux clubs ont été repêchés du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions.

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Le match aller se jouera en déplacement le 20 août et le match retour au Lotto Park d’Anderlecht le 27 août. En cas d’échec au 3e tour de qualification de l’Europa League, Anderlecht sera reversé en barrages de la Conference League.

Belga