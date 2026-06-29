La STIB renforce son offre pour quatre concerts au Stade Roi Baudouin

Le Stade Roi Baudouin accueille plusieurs grands concerts durant le mois de juillet. La société bruxelloise de transport public renforcera son offre les quatre soirs.

Des milliers de fans vont converger vers le Stade Roi Baudouin pour les concerts très attendus du groupe de K-Pop BTS, du chanteur congolais Koffi Olomidé et du portoricain Bad Bunny. La STIB renforcera son offre les quatre soirs, que ce soit en prolongeant ses lignes ou en prévoyant des véhicules en renfort. Du personnel sera également présent dans les stations pour guider les spectateurs et faciliter leur trajet.

Le Stade Roi Baudouin est très facilement accessible en transports publics : métro (ligne 6), trams (lignes 7, 9, 51, 62 et 93) et bus (ligne 83). Attention, la station Roi Baudouin sera fermée après les concerts de BTS et de Bad Bunny. L’objectif est de fluidifier le flux de spectateurs sortant du stade et d’éviter un afflux massif dans cette seule station. En plus du réseau classique, la STIB met en place des renforts adaptés aux différents événements.

Une offre renforcée pour la K-Pop

Le « BTS World Tour Arirang » du célèbre groupe coréen BTS fera escale au Stade Roi Baudouin les 1er et 2 juillet prochains. Près de 58.000 fans sont attendus chaque soir.

La STIB adaptera son offre les deux soirs :

La ligne de métro 6 sera renforcée de 16h à fin de service

La ligne de tram 7 sera renforcée de 16h à fin de service

Les lignes de métro 1, 5 et 6 seront renforcées après le concert

Des métros, trams et bus supplémentaires seront en réserve pour être injectés sur le réseau en temps réel si besoin

La ligne de tram 9 sera limitée à l’arrêt Stade

La ligne de bus 83 sera déviée

Des métros prolongés pour Koffi Olomidé

Le chanteur, compositeur, producteur de musique et danseur congolais Koffi Olomidé se produira pour la première fois au Stade Roi Baudouin le 12 juillet prochain. Près de 10.000 personnes sont attendues. À cette occasion la STIB renforcera son offre en métro : la ligne de métro 6 sera renforcée de 16h à fin de service.

Par ailleurs les trajets du tram 9 et du bus 83 seront modifiés :

La ligne de tram 9 sera limitée à l’arrêt Stade

La ligne de bus 83 sera déviée

Bad Bunny assure le spectacle, la STIB assure le retour

Après avoir assuré le spectacle lors de la mi-temps du Super Bowl en février dernier aux États-Unis, le rappeur portoricain Bad Bunny fera chanter et danser le Stade Roi Baudouin le 22 juillet prochain. Près de 50.000 spectateurs sont attendus.

La STIB adaptera son offre le soir du concert :

La ligne de métro 6 sera renforcée de 16h à fin de service

La ligne de tram 7 sera renforcée de 16h à fin de service

Les lignes de métro 1, 5 et 6 seront renforcées après le concert

Des métros, trams et bus supplémentaires seront en réserve pour être injectés sur le réseau en temps réel si besoin

La ligne de tram 9 sera limitée à l’arrêt Stade

La ligne de bus 83 sera déviée

Playlist et Event Pass pour les concerts de BTS et Bad Bunny

Les détenteurs d’un billet pour assister aux concerts de BTS et/ou de Bad Bunny bénéficient d’un Event Pass, qui leur permet de circuler librement sur le réseau de la STIB le jour du concert. Les codes Event Pass sont envoyés par e-mail directement par l’organisateur du concert. Grâce à ce code, les voyageurs peuvent retirer leur Event Pass à partir de trois jours avant le concert à l’un des automates de vente des stations de métro ou aux principaux arrêts de tram et de bus de la STIB.

Et pour que la fête commence déjà sur le réseau, la STIB diffusera une playlist du groupe de K-Pop BTS et du chanteur portoricain Bad Bunny dans ses stations les jours de concert.