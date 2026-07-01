120.000 fans de BTS attendus au stade Roi Baudouin: “Ils nous donnent de l’énergie et de la force au quotidien”

C’est un phénomène planétaire, venu de Corée du Sud pour la première fois en Belgique: le groupe de K-pop BTS prend possession du stade Roi Baudouin, ce soir et demain.

Au total, 120.000 fans de K-pop sont attendus à Bruxelles, pour voir ces sept superstars aux dizaines de millions de fans. Les hôtels affichent complet et, depuis ce matin, des centaines de personnes font la file devant le stade avant l’ouverture des portes.

BTS est l’un des plus grands groupes de K-pop au monde. Pour beaucoup de fans, leur musique n’est qu’une partie de l’histoire. Leur musique est une source d’inspiration et un véritable repère au quotidien. “BTS représente beaucoup de choses, beaucoup de courage surtout. Ils nous donnent de l’énergie. On a plus de force au quotidien grâce à eux“, décrit une fan en tenue d’inspiration coréenne.

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Pour assister à ce concert exceptionnel, certains ont parcouru des milliers de kilomètres. “Nous sommes venues d’Allemagne, parce qu’on adore BTS. On les suit depuis 2014 et on aime surtout leur musique et leur passion“, nous dit-on.

BTS se produira durant deux soirées au stade Roi Baudouin pour ravir 120.000 spectateurs.

■ Reportage de Saidi M’Rabet et Marjorie Fellinger