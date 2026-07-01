Près de 58.000 fans de BTS attendus au Heysel: la STIB renforce métros, trams et bus

Métros renforcés, trains de nuit, bus spéciaux et parkings vélos : Bruxelles adapte sa mobilité pour accueillir près de 58.000 spectateurs par soir.

Des milliers de fans de K-pop attendaient ce moment depuis des mois, voire des années : c’est ce soir que les icônes mondiales de la pop BTS se produiront pour la première fois en Belgique, au stade Roi Baudouin, avant une deuxième date le lendemain. Près de 58.000 fans sont attendus chaque soir.

Pour que la “purple wave” déferle sur Bruxelles dans les meilleures conditions, plusieurs adaptations des transports en commun sont en vigueur ce mercredi et jeudi. Live Nation et Ticketmaster, s’attendent “à une forte affluence sur le site du Heysel” et déconseillent de s’y rendre en voiture.

La STIB adaptera son offre les deux soirs :

La ligne de métro 6 sera renforcée de 16h à fin de service

La ligne de tram 7 sera renforcée de 16h à fin de service

Les lignes de métro 1, 5 et 6 seront renforcées après le concert

Des métros, trams et bus supplémentaires seront en réserve pour être injectés sur le réseau en temps réel si besoin

La ligne de tram 9 sera limitée à l’arrêt Stade

La ligne de bus 83 sera déviée

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Les détenteurs d’un billet pour assister aux concerts de BTS bénéficient d’un Event Pass, qui leur permet de circuler librement sur le réseau de la STIB le jour du concert. Les codes Event Pass sont envoyés par e-mail directement par l’organisateur du concert. Grâce à ce code, les voyageurs peuvent retirer leur Event Pass avant le concert à l’un des automates de vente des stations de métro ou aux principaux arrêts de tram et de bus de la STIB.

Et pour que la fête commence déjà sur le réseau, la STIB diffusera une playlist de BTS en continu de 15h à 19h puis de 23h jusqu’à la fin du service.

Un dispositif similaire sera mis en place pour deux autres gros concerts qui auront lieu cet été au Heysel : celui du chanteur congolais Koffi Olomidé (12 juillet) et du Portoricain Bad Bunny (22 juillet).

La SNCB mettra en circulation des trains spéciaux de nuit après les concerts. Le ticket BTS coûte 14 euros et comprend l’accès gratuit à certains parkings SNCB. Des bus spéciaux partiront également de 67 villes, à partir de 24 euros l’aller-retour. Deux parkings à vélos gratuits et surveillés seront accessibles au stade, avec un cadeau pour les 1 000 premiers cyclistes. Le stationnement au Heysel est déconseillé : les places sont limitées et peuvent coûter jusqu’à 30 euros.

La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles prévient également que des embarras de circulation sont attendus autour du stade et sur le Ring. Elle recommande aux spectateurs d’arriver le plus tôt possible et de privilégier les transports en commun ou le vélo.

Plusieurs rues seront fermées à la circulation, sauf laissez-passer valide, notamment les avenues des Athlètes, Impératrice Charlotte, des Magnolias et Houba de Strooper. Le stationnement sera interdit dans plusieurs zones autour du stade. Le Parking C de Brussels Expo restera accessible, sur réservation, au tarif de 20 euros. Un parking vélos est aussi prévu au stade Victor Boin.