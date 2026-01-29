K-pop : les tarifs et réservations d’hôtels près du stade Roi Baudouin explosent après l’annonce de BTS en concert

La prochaine tournée mondiale du groupe de musique coréen BTS passera les 1er et 2 juillet prochains par le stade Roi Baudouin à Bruxelles, a indiqué mardi l’organisateur de l’événement, Live Nation.

Les stars de la K-pop avaient fait une pause dans leur carrière musicale en 2022 en raison du service militaire, obligatoire pour les hommes de moins de 30 ans, en Corée du Sud. Les chanteurs coréens ont depuis lors repris l’écriture et sortiront le 20 mars prochain un 6e album studio, suivi d’une tournée de 79 stades à travers le monde qui débutera en avril à Goyang, près de Séoul. Les concerts s’étendront jusqu’en 2027, avec de nombreuses dates qui doivent encore être annoncées.

Les billets pour les concerts bruxellois ont été disponibles à partir du 24 janvier sur le site de Live Nation. Ils sont partis en seulement quelques minutes.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur venue fait déjà beaucoup de remous dans la capitale ! Les réservations d’hôtels à proximité ont déjà explosé, peut-on lire dans la DH, avant même la mise en vente des billets. Aux alentours du stade, les hôtels affichent déjà complets pendant cette période. Il reste évidement d’autres hôtels dans la capitale, mais leur prix risque d’augmenter très vite, surtout que la venue du groupe se déroule en plein été.

Rédaction avec Belga