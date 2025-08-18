Neuf médaillés olympiques en athlétisme et un hommage à Nina Derwael vendredi à Bruxelles

Neuf médaillés olympiques en athlétisme, dont Nafissatou Thiam, sont au programme de la 49e édition du Mémorial Van Damme vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles où un hommage sera rendu à Nina Derwael.

La gymnaste belge a mis fin à sa carrière cette année. Championne olympique et double championne du monde aux barres asymétriques, Nina Derwael, 25 ans, paradera lors de la traditionnelle cérémonie d’ouverture comme d’autres athlètes. William Van Dijck et le hurdler américain Aries Merritt seront mis à l’honneur également, a commenté Kim Gevaert, la directrice de l’évènement, lundi.

Avant-dernière étape de la Ligue de Diamant d’athlétisme et à quelques jours de la fermeture de la période de qualifications pour les championnats du monde à Tokyo, le meeting bruxellois est plein de promesses, a garanti Kim Gevaert. Ainsi neuf champions olympiques à Paris, dont Nafissatou Thiam, seront présents.

“Le calendrier est super chargé, nous avons trois manches de la Ligue de Diamant en une semaine, et les Mondiaux sur un autre continent”, a ajouté l’ancienne sprinteuse. “Mais le plateau est exceptionnel avec aussi des tentatives de record de monde sur 5.000m et au steeple mile féminin. Les athlètes belges sont en super forme et on espère aussi des records de Belgique.”

Coincé entre la manche de Silesia vendredi et samedi, celle de Lausanne mercredi et les finales de la Ligue de Diamant les 27 et 28 août à Zürich, le meeting bruxellois pourra compter déjà sur 35.000 spectateurs. Si la première édition du Van Damme en 1977 s’est tenue un 16 août, l’édition avancée de 2025 est inédite. Les organisateurs ont pris acte de l’annonce de la fin de saison de Noor Vidts qui ne disputera pas l’épreuve de la longueur ajoutée pour Nafissatou Thiam. La triple championne olympique et double championne du monde répète ses gammes.

Belga