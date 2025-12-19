Passer la navigation
L’exposition de fin d’année d’Autoworld met Mercedes à l’honneur

Autoworld

La grande exposition annuelle de fin d’année du musée automobile bruxellois Autoworld est consacrée au constructeur allemand de voitures de luxe Mercedes.

L’exposition ouvre ses portes vendredi et retrace l’histoire de la marque, de la toute première Benz Velo à trois roues de 1886 à la spectaculaire AMG ONE. Plus de cinquante modèles emblématiques, dont des pièces rares et exceptionnelles, seront présentés ensemble pour la première fois en Belgique, selon le musée et le constructeur Mercedes.

L’innovation est le fil conducteur de l’exposition, avec des premières mondiales comme la 260 D, premier modèle diesel de série, et des technologies révolutionnaires en matière de sécurité et de confort. La dimension sportive est également explorée, avec des voitures de course légendaires telles que la Flèche d’Argent, monoplace de Formule 1 pilotée par Lewis Hamilton, la 300 SEL 6.8 “Rote Sau”, voiture de tourisme de course, et la Sauber-Mercedes C9.

L’exposition “Mercedes, The Story of the Star” se tiendra du 19 décembre 2025 au 22 février 2026. Autoworld collabore avec le musée Mercedes-Benz de Stuttgart, le musée Loh, SAGA Classic et diverses collections privées de Belgique et de l’étranger.

Belga

BX1
