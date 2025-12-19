Le couloir des bagages à Brussels Airport décoré d’images spatiales

Le couloir emprunté par les voyageurs pour récupérer leurs bagages à Brussels Airport s’est paré vendredi d’allures de vaisseau spatial. Une initiative du SPF Politique Scientifique (Belspo) et de la Chancellerie du Premier ministre pour mettre à l’honneur le secteur spatial belge.

Les passagers au retour d’un voyage au sein de l’espace Schengen doivent emprunter un couloir long de 20 mètres pour aller récupérer leurs valises. Ils sont désormais plongés dans un décor de vaisseau spatial, agrémenté d’images d’astronautes, du Soleil, de planètes et d’étoiles.

“La Belgique est un petit pays sur la Terre, mais nous sommes grands dans l’espace”, a commenté l’astronaute belge Raphaël Liégeois, présent vendredi à l’inauguration du couloir nouvellement décoré. “Investir dans le secteur spatial est important pour notre industrie, pour protéger la planète, pour notre autonomie et surtout pour les jeunes. Nous leur permettons de rêver d’une carrière dans l’espace.”

Le Namurois pourrait rejoindre la Station Spatiale Internationale (ISS) vers 2027, alors qu’il a été annoncé le mois dernier que son départ était reporté d’au moins six mois, pour des raisons que lui-même ignore. “Je suis de retour à Cologne pour une formation et je retournerais à Houston quand j’aurais une mission”, explique-t-il. “Le report est regrettable mais a ses avantages. Je peux passer davantage de temps avec ma famille.”

Fin novembre, les 23 États membres de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont promis des engagements financiers à hauteur de 22,1 milliards d’euros, un record. La Belgique contribuera pour près de 1,109 milliard d’euros sur les cinq prochaines années. En termes de contribution par habitant, notre pays constitue le deuxième donateur de l’agence, après le Grand-Duché de Luxembourg.

Belga