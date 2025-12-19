À Bruxelles, des enseignants remettent des “faux bulletins” pour dénoncer les coupes budgétaires

Vendredi 19 décembre, à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, les enseignants ont remis aux élèves un “faux bulletin”, accompagné d’une lettre destinée aux parents.

Cette action vise à dénoncer les restrictions budgétaires dans l’enseignement, quelques jours après l’adoption définitive du budget 2026 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voté le 17 décembre.

Selon l’établissement, ce geste symbolique entend attirer l’attention sur les conséquences que ces mesures pourraient avoir sur les conditions d’apprentissage. Les enseignants évoquent notamment un manque de moyens pédagogiques et une pression accrue sur les équipes éducatives.

L’Institut Saint-Luc estime que les choix budgétaires opérés risquent d’affecter la qualité de l’enseignement et rappelle que, selon lui, le secteur ne peut être géré uniquement selon des critères financiers.

Cette action s’inscrit dans un contexte plus large de mobilisation du monde éducatif face aux orientations budgétaires adoptées pour les prochaines années.

