Faut-il payer son stationnement dans votre commune pendant les réveillons ?

Les soirées du 24 et du 31 décembre s’annoncent festives à Bruxelles, mais attention : selon la commune où vous vous garez, votre réveillon pourrait se terminer avec une amende. Comme souvent dans la capitale, la réponse à la question “faut-il payer son stationnement ?” dépend… de l’endroit.

Les 12 communes gérées par Parking.brussels

On parle ici d’Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Saint-Gilles et Watermael-Boitsfort.

Dans ces communes, le stationnement sera gratuit dès 13h, les 24 et 31 décembre, selon l’agence régionale. Objectif : “permettre aux automobilistes de faire leurs derniers achats sans stress”, explique Parking.brussels.

Etterbeek

Stationnement gratuit du 19 décembre au 3 janvier. Mais attention : le disque bleu reste obligatoire dans les zones concernées.

Uccle

Gratuité chaque samedi de décembre pendant 2 heures, y compris les 20 et 27 décembre. Les veilles de jours fériés, le contrôle est maintenu normalement.

Woluwe-Saint-Lambert

Gratuité localisée : avenue Georges Henri, avenue du Roi Chevalier et place Saint-Lambert. Ailleurs dans la commune, le stationnement reste contrôlé.

Auderghem

Pas de zones payantes, mais le disque bleu reste obligatoire jusqu’à 18h.

Bruxelles-Ville et Saint-Josse

Pas de gratuité les 24 et 31 décembre. “Le stationnement est payant comme un jour normal”, confirme le cabinet de l’échevine bruxelloise Anaïs Maes (Vooruit).

Woluwe-Saint-Pierre

Pour l’instant, pas de gratuité annoncée pour les jours de réveillon.

