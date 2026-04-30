Jupiler Pro League : le prodige d’Anderlecht, Nathan De Cat, est apte à rejouer contre le Club Bruges

Le RSC Anderlecht pourra de nouveau compter sur son prodige Nathan De Cat. Le milieu de terrain de dix-sept ans s’est remis d’une blessure à la cheville plus vite que prévu et figurera “normalement” dans le groupe pour le choc de dimanche contre le Club Bruges, a confirmé jeudi l’entraineur Jérémy Taravel lors de la conférence de presse.

Le Diable Rouge Nathan De Cat s’est blessé à la cheville mi-avril lors du match entre le RSC Anderlecht et La Gantoise, comptant pour la deuxième journée des Champions’ Playoffs de la Jupiler Pro League. On craignait initialement une indisponibilité de quatre à six semaines, mais le jeune milieu de terrain s’entraine déjà avec le club bruxellois depuis cette semaine et devrait être “normalement” dans le groupe pour le choc de dimanche soir face au Club Bruges, deuxième du championnat, lors de la sixième journée des Champions’ Playoffs, a confirmé Taravel.

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Nathan De Cat a été convoqué pour la première fois en équipe nationale le mois dernier par Rudi Garcia. À Atlanta, il a honoré sa première sélection lors du match amical contre les États-Unis, remporté 5-2. Il n’a ensuite pas joué contre le Mexique (1-1).

Le Néerlandais Enric Llansana a repris l’entraînement après une courte absence pour cause de blessure, et le Mexicain César Huerta a également repris l’entraînement collectif après deux opérations pour une pubalgie.

Belga