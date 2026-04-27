Jupiler Pro League : L’Union remporte le derby bruxellois face à Anderlecht, réduit à dix une mi-temps

Anderlecht s’est incliné 1-3 face à l’Union Saint-Gilloise dimanche, lors de la 5e journée des Champions playoffs. Les ‘Mauves’, 4e avec 28 points, comptent désormais 8 points de retard sur la 3e place qualificative pour l’Europa League. L’Union, 46 points, reprend 2 points d’avance sur Bruges en tête du classement.

Les Mauves ont bien entamé la rencontre avec des incursions de Tristan Degreef (4e) et Yari Verschaeren (9e), mais sans pour autant inquiéter le gardien saint-gillois Kjell Scherpen. Anderlecht n’a pas concrétisé son temps fort, et l’Union en a profité pour prendre l’avantage sur une de ses premières occasions.

Après un tir repoussé d’Anan Khalaili, Colin Coosemans n’a rien pu faire sur la tête d’Adem Zorgane, isolé dans la surface (17e, 0-1). Huit minutes plus tard, Zorgane s’est illustré par un doublé. Anouar Ait El Hadj a profité d’une glissade de Marco Kana sur le flanc pour trouver le milieu algérien, qui a eu le temps de contrôler la balle avant de décocher une frappe qui a terminé dans le coin gauche du but (25e, 0-2).

Anderlecht ne s’est pas laissé abattre et a réduit l’écart sur une tête plongeante de Mihajlo Cvetkovic, bien servi par Ali Maamar (32e, 1-2). Les hommes de Jérémy Taravel se sont relancés, avant d’être réduits à dix juste avant la mi-temps. Killian Sardella s’est vu brandir la carte rouge, après intervention de l’assistance vidéo, pour un contact de la tête avec Guilherme.

Les Saint-Gillois ont fait le break sur une frappe enroulée de Guilherme peu après l’heure de jeu (65e, 1-3). Adriano Bertaccini a encore alerté Scherpen sur coup-franc, mais le gardien néerlandais s’est bien étendu sur sa ligne pour repousser l’envoi (68e).

Belga