Jupiler Pro League : Nathan De Cat, blessé à la cheville, indisponible 4 à 6 semaines

Nathan De Cat sera indisponible pendant quatre à six semaines en raison d’une blessure à la cheville, a annoncé lundi son club, Anderlecht.

Anderlecht ne donne pas plus de précision sur la blessure. Selon différents médias belges, il s’agit d’une déchirure du ligament. De Cat, 17 ans, a été touché à la cheville droite lors d’un duel avec Michal Skoras et a quitté la pelouse à la 43e minute du match remporté 3-1 contre La Gantoise dimanche.

Cette blessure est un coup dur pour Anderlecht qui devra se passer de sa pépite pendant une partie des Champions’ Playoffs. Si la durée de son indisponibilité se confirme, la présence de De Cat en finale de la Coupe de Belgique, le 14 mai contre l’Union Saint-Gilloise, semble également compromise. La saison des Mauve et Blanc s’achève le 24 mai avec un nouveau match contre l’Union, en championnat.

De Cat a disputé 31 rencontres de championnat (sur 32), marquant 2 buts et délivrant 4 passes décisives.

Belga