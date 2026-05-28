Premier transfert pour l’Union Saint-Gilloise : Nikki Havenaar signe jusqu’en 2029

Nikki Havenaar découvrira le championnat belge après plusieurs saisons passées entre le Japon, l’Autriche et la Suisse.

L’Union Saint-Gilloise a annoncé l’arrivée de Nikki Havenaar. Le défenseur japonais de 31 ans arrive du club autrichien du SV Ried et a signé un contrat jusqu’en 2029.

D’origine néerlandaise, Nikki Havenaar est né et a grandi au Japon. Il a été formé au Nagoya Grampus, où il a aussi débuté sa carrière professionnelle. Le joueur est arrivé en Europe en 2016 avec le club autrichien du SV Horn. Après plusieurs passages en Suisse, il était retourné en Autriche en 2023 pour rejoindre le SV Ried. Il rejoint désormais l’Union Saint-Gilloise à 31 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Royale Union Saint-Gilloise (@rusg.brussels)

La rédaction – Photo : RUSG