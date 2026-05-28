Lucas Mbuyi-Kalombo signe son premier contrat professionnel à Anderlecht
Arrivé à Anderlecht en 2024, l’international belge U16 est considéré comme l’un des jeunes talents prometteurs du centre de formation bruxellois.
Anderlecht a offert un premier contrat professionnel au jeune Lucas Mbuyi-Kalombo, 16 ans. Le défenseur a signé un contrat de trois ans, a annoncé le club bruxellois jeudi.
Mbuyi-Kalombo a fait ses premiers pas au Léopold Uccle avant de rejoindre le centre de formation de La Gantoise puis celui d’Anderlecht en 2024. L’international U16 belge “a impressionné la saison dernière au sein de la défense des U16” et “possède encore une marge de progression, mais il dispose du talent et du temps nécessaires pour continuer à évoluer au RSCA dans les années à venir”, a précisé le club dans son communiqué.
Belga -Photo : RSCA