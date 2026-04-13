Jupiler Pro League : Anderlecht renverse la vapeur face à La Gantoise, De Cat sort sur blessure

Anderlecht a mis un terme à sa série de trois défaites consécutives en s’imposant dimanche face à La Gantoise (3-1) lors de la 2e journée des Champions’ Play-offs de Jupiler Pro League. Les Mauves ont renversé la situation dans le dernier quart d’heure et ont ainsi décroché leur première victoire dans ces playoffs.

Alors qu’une défaite aurait enfoncé les Mauves à la 6e et dernière place du classement, ils pointent désormais au 4e rang, celui de barragiste, avec 25 points. La Gantoise est 5e avec 24 unités, et le RSCA peut encore rêver du podium derrière Saint-Trond (29 points).

La rencontre s’est animée aux alentours de la 20e minute, lorsqu’Ali Maamar a dévié de la main le ballon dans la surface. L’arbitre Lawrence Visser a eu besoin de l’assistance vidéo pour prendre sa décision, mais il a finalement accordé un pénalty à La Gantoise. Wilfried Kanga s’est élancé pour le transformer et a envoyé le cuir au fond des filets (22e).

Peu avant le repos, Anderlecht a essuyé un nouveau revers avec la sortie sur blessure de son diamant brut Nathan De Cat. Le milieu de terrain, touché à la cheville droite dans un duel, a été remplacé par Yari Verschaeren (43e).

En deuxième période, Gand a mis la pression sur Anderlecht via Max Dean (49e), rejeté par Justin Heekeren, puis Kanga qui a manqué le but ouvert à l’heure de jeu. Les Mauves ont renversé la vapeur après ces multiples échecs. En fin de rencontre, Verschaeren a égalisé à la suite d’un coup franc magistral de Thorgan Hazard repoussé par Davy Roef (79e).

Tout a basculé dans les arrêts de jeu: Tristan Degreef a donné l’avantage au RSCA en renard des surfaces (90e+3) et Adriano Bertaccini a scellé la victoire en profitant d’une nouvelle erreur défensive (90e+6).

Belga