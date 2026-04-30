European Open : Zizou Bergs et Raphaël Collignon seront présents à Bruxelles en octobre

La 11e édition de l’European Open, le plus grand tournoi de tennis organisé en Belgique se jouera du samedi 17 au dimanche 25 octobre prochain à Bruxelles. Les organisateurs ont annoncé jeudi l’ouverture de la billetterie de ce tournoi ATP 250 joué en salle sur surface dure et doté de 723.435 euros.

Ils ont aussi officialisé la présence de ses deux premiers participants: deux des trois meilleurs joueurs belges au classement actuel de l’ATP, Zizou Bergs (ATP 44) et Raphaël Collignon (ATP 71). “Zizou et Raphaël incarnent parfaitement le tennis belge d’aujourd’hui : talent, détermination et ambition. Ils entraînent le public avec eux, point après point — et c’est précisément l’essence de ce tournoi“, s’est réjoui Dick Norman, le directeur du tournoin, dans un communiqué.

Le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 5), récente victime d’Alexander Blockx à Madrid, est le tenant du titre au pied de l’Atomium. Le palmarès de l’épreuve qui se jouait jusqu’en 2024 à Anvers comprend aussi les noms de Jannik Sinner (2021), Richard Gasquet (2016), Jo-Wilfried Tsonga (2017) et Andy Murray (2019).

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L’European Open se jouera encore en 2027 à l’ING Arena. La licence de l’épreuve a été vendue à la fédération italienne qui organisera chez elle à partir de 2028 un nouveau tournoi en juin et sur gazon.

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