L’European Open de Bruxelles déjà fini en 2028, la licence ATP vendue à l’Italie

La licence ATP de l’European Open de Bruxelles, un ATP 250 qui a déménagé d’Anvers vers la capitale belge l’an dernier, a été vendue à la fédération italienne de tennis, a révélé Kristoff Puelinckx, directeur général de Tennium, plate-forme d’évènements sportifs organisateur du tournoi, mardi lors d’un point presse en ligne.

Le tournoi belge aura bien lieu encore en 2026, du 18 au 25 octobre, et en 2027 au Palais 12 du Heysel (ING Arena), mais à partir de 2028, c’est la fédération italienne qui disposera de la licence pour en faire un tournoi sur gazon.

Cette session a à voir, en partie, mais pas en tout, à l’arrivée d’un 10e Masters 1000 (le niveau juste en dessous des tournois du Grand Chelem), à Riyadh en Arabie saoudite à partir de février 2028, a détaillé Kristoff Puelinckx. “Ce qui provoque un bouleversement dans le calendrier. Certains tournois disparaissent, d’autres changent de date. Une partie des tournois de février seront déplacés à octobre. De plus, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, souhaite, à la demande des joueurs, un calendrier plus condensé, avec moins de tournois, mais plus d’événements Premium. L’ATP nous a demandé de changer la date et de transformer notre évènement en un tournoi sur gazon. Mais nous ne disposons actuellement pas des installations nécessaires, et en créer de nouvelles représenterait un investissement trop lourd. Nous avons donc décidé de vendre le tournoi. Un tournoi sur gazon verra le jour en Italie, probablement dans le nord du pays“.

►Lire aussi | Beau premier bilan pour l’European Open à Bruxelles: “Nous avons reçu de nombreux retours positifs”

Ce qui n’empêche en rien la tenue de l’European Open à Bruxelles pour les deux prochaines éditions encore et Kristof Puelinckx veut poursuivre l’aventure tennistique dans la capitale. “Je peux garantir qu’après 2027, nous continuerons à attirer du tennis de haut niveau à Bruxelles. Nous souhaitons créer un nouvel événement de premier plan en Belgique, sous l’égide de l’European Open. La forme, le concept et la date restent à définir. Nous en discuterons avec nos partenaires et sponsors. Il doit s’agir d’un tournoi réunissant à la fois des stars belges et internationales. Louer une licence pour un ATP 250 est une option, même si cela ne sera peut-être pas facile. Cela pourrait aussi devenir un grand tournoi et d’autres options existent encore. Il est trop tôt pour en parler. Quoi qu’il en soit, nous croyons fermement aux possibilités en Belgique. Le tennis y prospère, et notre tournoi s’est construit une solide réputation au fil des années. L’ambition de développer quelque chose de grand en 2030 avec la Ville de Bruxelles reste aussi d’actualité“.

►Lire aussi | La 10e édition de l’European Open remportée par le Canadien Felix Auger-Aliassime

Des bouleversements sont à attendre au niveau des calendriers et de l’agencement des tournois au niveau de l’ATP en raison de l’arrivée de ce Masters 1000 en Arabie saoudite. “Les Saoudiens ont beaucoup à apporter à notre circuit. C’est positif qu’ils investissent dans le tennis, et c’est intelligent de la part de l’ATP de l’accueillir. Mieux vaut ça que d’assister à ce qui s’est passé dans le golf avec le LIV Tour. Une ligue parallèle serait un cauchemar pour tout le monde. Le tournoi de Riyadh sera sans nul doute fantastique, et cela ne pourra qu’être tout profit pour le tennis“.

L’European Open ATP 250, doté de 723.435 euros et disputé sur surface dure, est le plus important tournoi en Belgique. Anvers en était le théâtre depuis son apparition au calendrier ATP en 2016, déménageant à Bruxelles l’an dernier pour y fêter son 10e anniversaire.

La Métropole anversoise avait déjà accueilli un tournoi masculin entre 1982 et 1998 mais aussi les Diamond Games, un tournoi WTA, entre 2002 et 2008. Le tournoi féminin était revenu au calendrier pour une seule édition en 2015.

Belga