La 10e édition de l’European Open remportée par le Canadien Felix Auger-Aliassime

Le Canadien a remporté la 10e édition de l’European Open de tennis, le tournoi ATP 250 de Bruxelles, la première organisée dans la capitale, dimanche au Palais 12.

En finale, Auger-Aliassime, 13e mondial et tête de série N.2, s’est imposé en trois sets 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-2. La rencontre a duré 2 heures et 34 minutes.

Le premier set a été très disputé et Lehecka a eu plusieurs occasions de réaliser un break mais Auger-Aliassime a sauvé les trois possibilités de son adversaire. La décision s’est faite dans le jeu décisif que le Canadien a pris à son compte, transformant la première de ses quatre balles de set.

Tombeur de Raphaël Collignon en demi-finale samedi, Auger-Aliassime a également eu trois balles de break dans la deuxième manche, toutes sauvées par Lehecka pour de nouveau filer au jeu décisif. Le Canadien a semblé prendre le dessus mais le Tchèque a inversé la tendance pour égaliser.

Auger-Aliassime a réalisé le premier break du match dans le quatrième jeu du troisième set. Un break confirmé dans la foulée avant de filer vers sa deuxième victoire à l’European Open après 2022.

À 25 ans, Auger-Aliassime remporte le 8e titre de sa carrière, le 3e cette saison après Montpellier et Adélaïde. Il avait aussi perdu en finale à Dubai cette saison.

Lehecka, 23 ans, perd pour la deuxième année de suite à l’European Open après sa défaite contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut l’année dernière. Cette année, le Tchèque avait déjà perdu finale au Queen’s et son compteur reste bloqué à 2 titres.

Le double remporté par Christian Harrison et Evan King

Les Américains Christian Harrison et Evan King ont remporté le double de l’European Open de tennis, le tournoi ATP 250 de Bruxelles, dimanche au Palais 12.

Harrison (ATP D-16) et King (ATP D-17), la paire tête de série N.2, s’est imposé en deux sets 7-6 (12/10), 7-6 (7/5) contre la paire tête de série N.1 composée du Monégasque Hugo Nys (ATP D-19) et du Français Edouard Roger-Vasselin (ATP D-18). La rencontre a duré 1 heure et 45 minutes.

Nys et Roger-Vasselin, vainqueurs à Tokyo cette année, avaient éliminé Joran Vliegen (ATP D-69) et son partenaire uruguayen Ariel Behar (ATP D-61) en quarts de finale.

Harrison et King remportent leur troisième titre cette saison après ceux de Dallas et Acapulco. Le duo avait aussi perdu une finale, à Delray Beach.

Belga – Photo : Belga Image