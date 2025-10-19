“Le match s’est décidé sur des détails”: Raphael Collignon n’ira pas en finale de l’European Open

Le parcours de Raphael Collignon s’est achevé en demi-finale de l’European Open de tennis à Bruxelles samedi. Le Liégeois, 90e mondial, a buté sur le Canadien Felix Auger-Aliassime, 13e joueur du monde, au bout de deux sets : 7-6 (7/2) et 6-4.

“Là tout de suite, je suis déçu, mais je vais retenir le positif de cette semaine“, a commenté Raphael Collignon en conférence de presse dans les travées du Palais 12 du Heysel. “J’ai de suite bien joué en début de match et ce fut une belle bataille. Lui a très bien joué aussi et frappé fort, je ne pouvais pas faire grand-chose contre ça. Mais même dans le tie-break du premier set, je me sentais bien. J’ai mené 1-0 sur son service, mais je n’ai pas réussi à conclure ensuite. Malheureusement, car ça aurait pu tourner autrement. Le match s’est décidé sur des détails. C’était certainement possible de gagner aujourd’hui“.

Le Liégeois de 23 ans était le dernier Belge encore en lice dans cette première version bruxelloise de l’European Open, où il a bénéficié d’une invitation. C’était sa première demi-finale ATP dans un tournoi de ce niveau. “Si quelqu’un m’avait dit avant le tournoi que j’atteindrais les demi-finales, j’aurais signé tout de suite. J’ai montré que je peux gérer la pression de ce genre de matches et tenir tête à de tels joueurs“.

Raphael Collignon ira à Bâle la semaine prochaine dans un ATP 500 (250 à Bruxelles) où il affrontera au premier tour le Français Arthur Rinderknech (ATP 28), finaliste au Masters 1000 de Shanghai la semaine dernière. “Je vais maintenant récupérer deux à trois jours et j’espère aussi prendre beaucoup d’expérience à Bâle, dans un ATP 500. Je n’ai rien à perdre après cette semaine. Je vais essayer de reproduire ce que j’ai réussi ici“.

Belga – Photo : Belga Image