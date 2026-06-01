Foot jeunes : 4e édition pour la Synergy Cup

Le club Synergy a accueilli plus d’une centaine d’équipes allant des U6 à U13 sur trois jours.

La Synergy Cup a pris ses quartiers pour la quatrième fois au complexe sportif de Berchem-Sainte-Agathe ce week-end. Pendant trois jours, ce tournoi de fin de saison a regroupé pas moins de 125 équipes de jeunes, allant des U6 aux U13. Le point d’orgue de cette édition était la compétition des U11 avec 20 équipes engagées, dont plus de la moitié est bruxelloise.

Un tournoi qui connait un succès grandissant d’année en année, à l’image du club de Synergy qui est monté en Iris Elite. Et une occasion idéale de se mesurer à des équipes de différents niveaux.

■ Reportage de L. Dawidowicz et R. Thomas