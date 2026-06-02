Challenger Pro League : un nouveau format à 15 clubs sans quotas d’équipes U23 entrera en vigueur en 2026/2027

L’Assemblée Générale de la Pro League a décidé mardi d’un nouveau format pour la Challenger Pro League, la deuxième division professionnelle du football belge, qui entrera en vigueur dès la saison 2026/2027. Les quotas d’équipes U23, jugés illégaux par l’Autorité belge de la Concurrence (ABC), ont été supprimés.

Les équipes espoirs des clubs de Jupiler Pro League ne seront donc plus protégées en Challenger Pro League et pourront descendre dans les divisions amateurs si elles finissent dans les deux derniers du championnat.

Dans ce format à quinze clubs, le champion de D1B sera directement promu en Jupiler Pro League tandis que les équipes terminant entre la 2e et la 5e places se disputeront le deuxième ticket vers la D1A dans des playoffs, chaque tour se jouant en matchs aller-retour.

L’organisation qui régit le football professionnel a salué un format “qui est équitable sur le plan sportif et attractif sur le plan commercial.” Celui-ci doit encore être approuvé par le Conseil Supérieur de l’Union belge.

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En février 2025, les clubs professionnels belges s’étaient accordés sur le maintien de quatre équipes réserves dans la deuxième division en même temps qu’ils avaient décidé de supprimer les playoffs et de passer à 18 équipes (contre 16 actuellement) en Jupiler Pro League. Ce nouveau règlement de promotion-relégation de la Pro League n’était cependant pas conforme aux règles de concurrence, a fait savoir l’ABC.

Au terme de la saison 2025/2026, alors que le RWDM Brussels avait été relégué bien qu’il ait fini devant trois de ces équipes espoirs (celles d’Anderlecht, de Gand et du Club Bruges), l’ABC avait suspendu ce quota et entraîné la relégation du Club NXT en D1 amateurs. En proie à des soucis financiers, le RWDM a toutefois manqué sa licence pour évoluer dans le football professionnel et a donc été relégué administrativement, au bénéfice du Club NXT.

En 2026/2027, 33 équipes composeront donc les deux divisions du football professionnel belge. La Jupiler Pro League sera jouée par 18 équipes sans playoffs. En Challenger Pro League évolueront Dender, relégué de D1A cette saison, et les deux promus Virton (de D1 FFA) et Hasselt (de D1VV) en plus de 12 équipes qui jouaient déjà à ce niveau en 2025/2026.

Belga