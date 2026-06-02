Transuniverse reprend la plupart des activités de Ziegler en Belgique

La société de transports Transuniverse Forwarding de Wondelgem reprend la plupart des activités de Ziegler Belgique, annonce-t-elle lundi soir dans un communiqué.

“Nous reprenons 7 sites de Ziegler Belgique. Cela nous permet de renforcer notre présence dans le transport et la distribution et de considérablement augmenter nos activités logistiques et douanières“, explique Frank Adins, président de Transuniverse. L’acquisition porte sur les sites d’Alost, Anvers, Bruxelles, Kontich, Rekkem, Welkenraedt et Zeebrugge.

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Une “importante partie du personnel” est également reprise. “Des dizaines de collaborateurs expérimentés vont venir renforcer notre organisation, nous permettant de garder une expertise pointue, un savoir-faire et des relations clients“, conclut M. Adins.

Lundi matin, le journal L’Écho a révélé que Ziegler avait fait aveu de faillite devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. La faillite concerne les quatre entités de l’entreprise, à savoir Ziegler SA, Intertrans, Dornach et Universal Express. L’entreprise Van Moer a annoncé en soirée qu’il reprenait, avec effet immédiat, le département de transport aérien de Ziegler.

Belga