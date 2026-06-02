Foyer anderlechtois: le collège communal d’Anderlecht écarte la suspension de Lotfi Mostefa

Le collège communal d’Anderlecht a décidé ce mardi matin que le président du Foyer anderlechtois, Lotfi Mostefa, ne devait ni “se mettre en retrait” ni être entendu, annoncent Bruzz et La Libre Belgique.

Selon les révélations d’un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT), basé sur des témoignages, des messages et échanges vocaux tendent à accréditer la thèse selon laquelle le président du Foyer anderlechtois et échevin du logement Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux. Malgré la demande des échevins MR et Engagés de la commune qui exigeaient que Lotfi Mostefa “se retire de la présidence du Foyer anderlechtois le temps de l’enquête” et la “suspension de ses attributions en matière de logement communal”, le collège échevinal a décidé que de telles mesures n’étaient pas nécessaires.

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“Nous avons examiné si cela apporterait une valeur ajoutée à l’enquête judiciaire et à la commission d’enquête parlementaire, et finalement, la majorité a décidé que non“, précise le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) à Bruzz. “Il existe des divergences d’opinions au sein du collège, mais c’est la majorité qui décide“.

Selon la Libre, le MR et Les Engagés ont tenté d’obtenir l’audition de l’échevin Mostefa mais celle-ci a également été écartée, par les voix du PS et de Vooruit, qui siègent au collège avec le MR et Les Engagés.

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La commission des Affaires générales du Parlement bruxellois s’est prononcée lundi en faveur de la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire au sujet du dossier de l’attribution de logements sociaux au Foyer anderlechtois, par six voix pour en provenance de la majorité, et 9 abstentions, dont trois du PS, partenaire de la majorité. Elle devra rendre ses conclusions au 21 juillet. On se dirige donc vers la création d’une commission d’enquête au départ de la proposition mise sur la table par Imane Belguenani (Anders), soutenue par le MR, sur “les irrégularités au sein du Foyer anderlechtois”. D’autres (Ecolo et DéFI d’une part; la N-VA de l’autre) avaient mis leur propre proposition sur la table, mais la majorité a préféré se concentrer sur celle provenant du camp libéral.

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Le texte a été amendé notamment en fixant un délai très court d’à peine quelques semaines (maximum 5 à 6 semaines pour procéder à des auditions et à des recommandations), ce qui a été épinglé par Zakia Khattabi (Ecolo), Bernard Clerfayt et Jonathan de Patoul (DéFI). Ceux-ci subodorent dans ce timing un moyen d’évacuer rapidement le sujet et de passer à autre chose. Plus largement, l’opposition a pointé, dans le texte adopté, un affaiblissement de la proposition qui émanait de ses propres rangs. Pour certains observateurs, le MR aurait cédé aux pressions du PS en acceptant une commission réduite et vidée de sa substance.

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Du point de vue judiciaire, le parquet de Bruxelles a décidé d’ouvrir une nouvelle enquête, la quatrième, puisque le parquet en menait déjà trois à propos du Foyer, dont une se trouve à l’instruction. Des perquisitions ont eu lieu jeudi dernier dans les locaux de la société de logements sociaux Foyer anderlechtois et au domicile de son président. Une perquisition a également eu lieu à la commune d’Anderlecht.

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