RTBF : Galant et Milquet cherchent une sortie de crise après le départ des administrateurs MR

La ministre des Médias, Jacqueline Galant (MR), et la présidente du conseil d’administration de la RTBF, Joëlle Milquet (Engagés) se sont rencontrées mardi matin pour trouver une sortie de crise après la démission, vendredi, des cinq administrateurs libéraux.

Selon le cabinet de la ministre, l’entrevue, qui a duré près de deux heures, s’est déroulée dans un climat “constructif“. La ministre a exprimé au cours de cette rencontre sa “préoccupation” face aux récents événements, tout en soulignant la nécessité de rétablir “rapidement” un “climat de confiance et de respect mutuel” entre les administrateurs. Mme Milquet a avancé à cette occasion “plusieurs pistes de travail visant à restaurer la cohésion“. La nature de ces mesures n’a toutefois pas été précisée.

Le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, a annoncé vendredi la démission des cinq administrateurs MR de la RTBF après la réunion du conseil d’administration qui a validé la désignation de Thomas Gadisseux comme nouveau directeur de l’information et des sports de la radio-télévision publique. Le Montois avait alors fustigé le “fonctionnement erratique du CA de la RTBF” dirigé par Mme Milquet. “Il est devenu impossible de trouver le moindre consensus avec elle”, avait-il commenté.

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Le malaise entre les libéraux et Joëlle Milquet couvait depuis plusieurs mois déjà. Lors de sa conférence polémique de Walhain, en janvier dernier, la ministre Galant avait laissé éclater son exaspération face à la centriste. “Dès qu’elle peut nous ennuyer, elle le fait (…) On doit (lui) tenir tête. C’est vraiment un travail au quotidien…“, s’était alors lamentée la Jurbisienne. La récente procédure de désignation du nouveau directeur de l’information et des sports a poussé ces tensions pré-existantes jusqu’à la rupture, plaçant clairement l’alliance MR-Engagés en FWB un peu sous pression.

Selon une source proche du dossier, les libéraux n’ont pas apprécié que les administrateurs de la RTBF n’aient in fine eu à se prononcer que sur la seule candidature de Thomas Gadisseux pour remplacer Jean-Pierre Jacqmin. Les libéraux auraient aimé que celle de Laurent Haulotte (ex-RTL) puisse également être prise en compte. Or, celle-ci fut écartée pour des raisons formelles, le journaliste ne satisfaisant pas aux conditions de diplômes que le CA avait lui-même édictées quelques mois plus tôt.

Sollicités, les commissaires du gouvernement au sein du conseil d’administration de la RTBF ont par ailleurs confirmé la validité de toute la procédure ayant conduite à la désignation du nouveau directeur de l’information. Comme annoncé vendredi, les cinq administrateurs MR de la RTBF ont formellement remis leur démission en début de semaine.

Sur le plan purement légal, et comme le prévoit le décret de juillet 1997 sur la RTBF, les démissionnaires sont en théorie automatiquement remplacés par leurs suppléants qui ont été élus par le parlement de la FWB en décembre 2024, tout comme les effectifs à l’époque. De plus, même privé de ses cinq administrateurs, le conseil d’administration de la RTBF est formellement toujours en état d’assurer le bon fonctionnement de l’institution.

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Le décret précité prévoit en effet que le CA peut se réunir valablement pour autant que la moitié au moins de ses 13 membres (soit 7 administrateurs au minimum). L’absence des administrateurs MR n’entrave donc pas le quorum. Quant aux décisions du CA, celles-ci se prennent à la majorité des suffrages exprimés. Une situation qui implique cependant la bonne volonté des administrateurs PS, PTB et Ecolo, tous dans l’opposition en FWB.

Politiquement, la situation actuelle n’est toutefois pas vraiment durable sur le moyen à long terme. D’où la volonté de trouver une issue à la crise sans trop traîner. Après le directeur de l’information la semaine dernière, c’est en effet sur la désignation du nouvel administrateur général de la RTBF que le CA va devoir s’accorder d’ici l’été pour trouver un successeur à Jean-Paul Philippot après un quart de siècle à la tête du paquebot Reyers.

Belga