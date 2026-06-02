Etterbeek inaugure une nouvelle crèche grâce au bon communal

La nouvelle crèche Sainte-Geneviève a été inaugurée le week-end dernier à Etterbeek.

Située rue Beckers 6A, elle remplace les anciens locaux de la rue Eudore Pirmez, devenus trop étroits. La nouvelles adresse offre désormais 56 places pour les tout-petits, dont des lits Actiris pour soutenir les parents en recherche d’emploi ou en formation.

Un bâtiment conçu selon les standards Bruxelles Passif, équipé de pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, ventilation double flux et récupération des eaux de pluie. Le projet comprend aussi un appartement une chambre (74 m²) et d’un appartement trois chambres (110 m²) qui seront gérés par la Régie Foncière d’Etterbeek.

La nouvelle crèche Sainte-Geneviève est le premier projet à avoir bénéficié du bon communal lancé par la commune en 2024. Sur un coût total de près de 4,7 millions d’euros, 1,2 million ont été réunis grâce à l’épargne de particuliers.