 Aller au contenu principal
BX1

Etterbeek inaugure une nouvelle crèche grâce au bon communal

La nouvelle crèche Sainte-Geneviève a été inaugurée le week-end dernier à Etterbeek.

Située rue Beckers 6A, elle remplace les anciens locaux de la rue Eudore Pirmez, devenus trop étroits. La nouvelles adresse offre désormais 56 places pour les tout-petits, dont des lits Actiris pour soutenir les parents en recherche d’emploi ou en formation.

Un bâtiment conçu selon les standards Bruxelles Passif, équipé de pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, ventilation double flux et récupération des eaux de pluie. Le projet comprend aussi un appartement une chambre (74 m²) et d’un appartement trois chambres (110 m²) qui seront gérés par la Régie Foncière d’Etterbeek.

La nouvelle crèche Sainte-Geneviève est le premier projet à avoir bénéficié du bon communal lancé par la commune en 2024. Sur un coût total de près de 4,7 millions d’euros, 1,2 million ont été réunis grâce à l’épargne de particuliers.

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales