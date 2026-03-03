“Gestapistes” : Jacqueline Galant juge les propos sur la RTBF “inacceptables” tout en défendant Georges-Louis Bouchez

La ministre des Médias, Jacqueline Galant (MR), a fermement dénoncé mardi l’assimilation sur les réseaux sociaux des journalistes de la RTBF avec des “gestapistes”.

“Je le dis avec la plus grande fermeté: aucun désaccord, aucune critique, aucun mécontentement à l’égard d’une institution publique, quelle qu’elle soit, ne peut justifier une assimilation à la police politique nazie“, a insisté Mme Galant, interrogée mardi en commission du parlement par Sabine Roberty (PS) et Fabian Maingain (Lib.res).

“Comparer des travailleurs de la RTBF à la Gestapo n’est pas seulement excessif, c’est inacceptable“, a-t-elle ajouté, précisant s’être entretenue avec l’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, pour lui faire part de son “profond dégoût” face à cette comparaison.

Il y a dix jours, le président du MR avait repartagé sur son compte X un message qualifiant les journalistes de la RTBF de “fonctionnaires militants gestapistes“, suscitant une large vague d’indignation.

► Lire aussi | “Gestapistes”: l’AJP et la SDJ de la RTBF se tournent vers le Conseil de l’Europe

Interrogé dans Le Soir samedi, M. Bouchez a toutefois assuré ne jamais avoir voulu rediffuser le message litigieux, mais un autre message auquel il était relié.

Interrogée par les deux députés d’opposition sur l’attitude de son président de parti, Mme Galant a jugé que celui-ci avait été “très clair” dans son interview au Soir en précisant ne jamais avoir voulu porter le propos véhiculé par ce post.

“Je connais les qualités d’engagement, de vision et de franchise de mon président de parti. Je connais aussi, comme tout responsable politique exposé, les risques inhérents à l’utilisation des réseaux sociaux où l’instantanéité peut parfois prendre le pas sur la vigilance. Georges-Louis Bouchez a, comme chacun, des défauts. Retweeter plus vite que son ombre en est sans doute un. Cela n’en fait pas un dangereux extrémiste comme certains tendent à le dépeindre“, a plaidé Mme Galant.

► Lire aussi | Propos polémique sur la RTBF : MR et Engagés sauvent la tête de la ministre Galant visée par une motion de méfiance

Belga – Photo : Belga Image