Propos polémique sur la RTBF : MR et Engagés sauvent la tête de la ministre Galant visée par une motion de méfiance

La majorité MR-Engagés au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a repoussé lundi à l’occasion d’une séance plénière extraordinaire la motion de méfiance déposée par l’opposition envers la ministre des Médias Jacqueline Galant (MR) suite à ses propos polémiques sur la RTBF.

Pour contrer l’initiative de l’opposition, les députés MR et Engagés ont approuvé un texte confirmant leur soutien, non à la ministre des Médias en particulier, mais à l’ensemble du gouvernement, faisant ainsi de facto du maintien de la ministre une question de majorité.

Le 13 janvier dernier, lors d’une rencontre avec des militants à Walhain (Brabant wallon), Mme Galant avait notamment dit espérer que le prochain remplacement de deux hauts dirigeants de la RTBF permettrait de faire passer la ligne éditoriale de la radio-télévision publique “de l’autre côté de l’échiquier politique“.

Considérées comme le signe d’une volonté d’ingérence politique dans le fonctionnement du média public, ces déclarations avaient été fermement dénoncées par l’entreprise et ses journalistes. Ils ont aussi donné lieu à une alerte de la fédération européenne des journalistes (FEJ) auprès du Conseil de l’Europe, le gardien de la convention européenne des droits humains qui consacre notamment la liberté de la presse.

Il y a deux semaines, l’ensemble de l’opposition avait réclamé que la compétence Médias soit retirée du portefeuille ministériel de Mme Galant. Face au refus de la majorité MR-Engagés, l’opposition avait alors décidé de réclamer la démission pure et simple de la libérale. En raison du congé de Carnaval, cette demande n’a pu être examinée que ce lundi.