La ministre Jacqueline Galant veut changer la ligne éditoriale de la RTBF : le PS dénonce une “faute majeure”

L’opposition PS dénonce vendredi de récents propos de la ministre des Médias Jacqueline Galant laissant entendre qu’elle compte profiter du départ prochain de deux hauts responsables de la RTBF pour y imposer une ligne éditoriale davantage à droite.

“Jacqueline Galant a commis une faute politique majeure. Celle d’entraver la liberté de la presse“, accuse Martin Casier, chef de groupe socialiste au parlement de la FWB. Celui-ci réclame un “débat urgent” au parlement après ces propos qui, selon lui, inte rrogent la “crédibilité du gouvernement Degryse“.

Lors d’une conférence-débat organisée à Walhain (Brabant wallon) le 13 janvier dernier, la libérale s’est félicitée des départs prochains de l’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, ainsi que du directeur de l’information, Jean-Pierre Jacqmin. “On espère qu’avec ces deux changements on pourra apporter une ligne (éditoriale) un peu différente, qui ira de l’autre côté de l’échiquier politique“, répond la ministre à une personne dans la salle qui se plaint du positionnement jugé trop à gauche des journalistes de la RTBF. “Il est temps que ça change. Ces personnes sont là depuis trop longtemps. Il y a un système qui s’est installé“, ajoute Mme Galant au sujet de MM. Philippot et Jacqmin.

“Dans la nouvelle génération de journalistes (de la RTBF), il y a quand même beaucoup de gauchos“, commente encore la ministre lors de cette conférence, dont l’enregistrement intégral est diffusé depuis mercredi sur DREAMR, la chaîne YouTube des libéraux francophones.

La Jurbisienne y laisse aussi entendre que les administrateurs MR au sein du conseil d’administration de la RTBF vont s’atteler à corriger les choses. “Nos administrateurs ont un rôle essentiel à jouer. Notre président (Georges-Louis Bouchez, présent aux côtés de la ministre ce soir-là, ndlr) a choisi des gens qui veulent faire bouger les choses“, se félicite-t-elle.

Le PS s’insurge

Aux yeux du PS, avec pareils propos, la ministre a “bafoué les règles européennes et les principes constitutionnels qui protègent la liberté des médias”. “Elle montre de manière grave que le MR a de plus en plus de mal avec les fondements de la démocratie. Une ministre des Médias ne peut pas ‘déplacer la ligne éditoriale de la RTBF sur l’échiquier politique’. Ni d’aucun média!“, s’insurge M. Casier.

Lors de cette même intervention, la ministre attaque aussi sévèrement la présidente du conseil d’administration de la RTBF, Joëlle Milquet (Les Engagés), accusée d’être “plus à gauche que la gauche“. “Elle est vraiment en admiration devant Elio Di Rupo et les socialistes! Dès qu’elle peut nous ennuyer, elle le fait (…) On doit (lui) tenir tête. C’est vraiment un travail au quotidien…”, soupire la ministre.

En tout début de législature, Mme Galant avait déjà suscité la polémique après avoir critiqué dans une série de tweets une capsule vidéo sur le racisme diffusée par la RTBF. Certains avaient alors accusé la ministre des Médias de vouloir peser sur la ligne éditoriale de la radio-télévision publique.

La RTBF et l’état-major du MR entretiennent depuis des mois des relations tendues. Le président des libéraux francophones critique régulièrement la rédaction de la RTBF, accusée notamment d’être un “fournisseur officiel de fake news”.

