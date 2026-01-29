Attaque de Georges-Louis Bouchez : BX1 réaffirme son indépendance

Ce jeudi 29 janvier, la rédaction de BX1 a pris connaissance d’une vidéo postée hier sur la chaine youtube du MR dans laquelle Georges-Louis Bouchez remet en cause l’indépendance de BX1. “Il faudra m’expliquer si BX1 est un média ou le réseau social du Parti Socialiste. Trump a le réseau social Truth, qui est son réseau social personnel. Le PS ils ont BX1. Chacun son réseau social“, déclare le président du MR dans cette vidéo tournée le 14 janvier lors d’une réunion du MR Molenbeekois.

Face à ces affirmations calomnieuses la Société des Journalistes de BX1 tient à réaffirmer l’indépendance de ses journalistes, et dément toute collusion avec quelque parti politique que ce soit.

Aux propos injurieux de ce président de parti nous opposons la réalité des chiffres : depuis le lancement de notre nouvelle grille de programmes, le 12 janvier, la rédaction a invité dans ses émissions 10 mandataires du Mouvement Réformateur, contre 8 pour le Parti Socialiste. Le président du MR a personnellement été invité à venir dans nos émissions les 8, 11 et 28 janvier, et nous regrettons que son porte-parole n’ait jamais daigné répondre à ces invitations.

La Société des Journalistes de BX1 rappelle que la liberté de la presse ne saurait être à géométrie variable, et que cette liberté inclut la possibilité de se montrer critique avec toutes les formations politiques. La situation politique de la Région Bruxelloise, sans gouvernement de plein exercice depuis 600 jours, ne peut échapper au travail d’analyse des journalistes, quel que soit le parti en charge des négociations.

La Direction de BX1, dans son ensemble, condamne également les propos tenus par le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Ces insinuations injurieuses envers l’ensemble de la rédaction et du personnel de BX1 ne sont pas tolérables dans une démocratie comme la nôtre. Le comité de direction réaffirme lui aussi la totale indépendance de la rédaction et de l’ensemble du personnel de BX1.

