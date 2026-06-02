L’European Open s’invite dans les quartiers de la Ville de Bruxelles

À l’approche de l’European Open, la Ville de Bruxelles et Tennium, organisateur du tournoi ATP de Bruxelles, ont annoncé mardi le déploiement d’une nouvelle édition du Street Tennis Project dans les quartiers bruxellois.

Le 6 juin prochain, des animations et des initiations au tennis permettront ainsi aux enfants de découvrir le tennis au plus près de chez eux, dans l’espace public. Selon l’échevine des Sports, Florence Frelinx (MR), le projet franchit, cette année, une nouvelle étape.

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Pour la première fois, plus de 150 enfants issus des Maisons des Enfants de la Ville de Bruxelles participeront aux activités organisées dans ce contexte. Cette collaboration inédite entre les services des Sports et de la Jeunesse renforce l’accès au sport dans les quartiers et rapproche les grands événements internationaux des jeunes Bruxellois, a souligné celle qui est aussi Première échevine.

La participation est entièrement gratuite pour tous les jeunes, ouverte à tous et sans inscription préalable. Au-delà de la découverte du tennis, les enfants présentant des aptitudes particulières seront repérés par les équipes de Tennium et les animateurs présents sur place. Les talents détectés bénéficieront de la prise en charge complète de leur première année de tennis, a fait valoir l’échevine de la Jeunesse Faouzia Hariche (PS).

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Belga