36.000 visiteurs au premier European Open à Bruxelles: “C’est 20% de plus qu’à Anvers, on est content”

Déplacé à Bruxelles pour la première fois, l’European Open signe un record d’affluence avec environ 36.000 spectateurs.

Dernier jour de tournoi et les gradins sont combles. Le public apprécie le spectacle, conquis par la qualité de jeu proposé. “Voir jouer des pros comme ça, c’est assez impressionnant“, s’étonne un spectateur. “Surtout les services, on voit que ça va très fort“, dit une autre.

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 12ᵉ mondial, est le favori de la finale. Mais il a fort à faire, il est opposé à Jiri Lehecka, 17ᵉ mondial.

Pour la première fois, le tournoi s’est déroulé à Bruxelles et non plus à Anvers avec un record de visiteurs. “Le bilan final est de plus ou moins 36.000 personnes“, annonce Kristoff Puelinckx, le directeur général de Tennium (la société organisatrice de l’European Open). “C’est plus de 20 % de plus qu’à Anvers, est très content. Quand on change de ville, on ne sait jamais“.

Et sans oublier aussi la participation de plusieurs joueurs belges sur le terrain. “Dix Belges ont joué ici, et c’est vraiment important pour nous aussi. C’est la combinaison d’un événement international — avec des joueurs internationaux de premier plan qui viennent en Belgique et d’un nombre croissant de joueurs belges, toujours meilleurs. On l’a vu : cette combinaison est vraiment un succès“, se réjouit Kristoff Puelinckx.

Des joueurs du Top 10 ont aussi foulé les courts cette année, réaffirmant ainsi la volonté du tournoi de se développer encore à l’avenir.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Thibaut Rommens et Stéphanie Mira