Beau premier bilan pour l’European Open à Bruxelles: “Nous avons reçu de nombreux retours positifs”

Kristoff Puelinckx, CEO de Tennium, responsable de l’organisation de l’European Open, a confié vendredi à l’Agence BELGA avoir reçu “de nombreux retours positifs” concernant le tournoi ATP 250 de Bruxelles.

Après neuf années à Anvers, le tournoi a déménagé dans la capitale pour sa 10e édition. “Ici, nous avons l’espace et les possibilités pour construire le tournoi, ce que nous n’avions pas à Anvers. Sans les travaux sur le ring, nous serions peut-être toujours dans la Métropole mais ce chantier a été l’élément déclencheur pour le déménagement.”

L’European Open a donc posé ses quartiers au Palais 12 sur le site de Brussels Expo. “Nous sommes très heureux de la manière dont la semaine s’est déroulée. Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la part de l’ATP, des joueurs et des supporters.”

Puelinckx s’attend à ce que 35.000 tickets soient vendus et les demandes pour le week-end ne font qu’augmenter. “Nous sommes très satisfaits par la réponse du public avec 20 à 25% de spectateurs en plus par rapport à l’année dernière. Il y a plus de supporters francophones mais aussi anglophones. Bruxelles est une ville plus internationale et plus facilement accessible.”

Les organisateurs du tournoi veulent continuer à grandir en profitant des installations de Brussels Expo. “À l’avenir, nous aimerions intégrer le Palais 11 où nous pourrions installer le deuxième terrain et des courts d’entraînement ou encore y organiser, par exemple, un tournoi en fauteuil roulant. Cela nous permettrait, par la même occasion, d’installer plus de tribunes dans le Palais 12.”

Ce samedi, le public belge aura aussi l’occasion de soutenir Raphaël Collignon en demi-finale contre le Canadien Felix Auger-Aliassime. “C’est évidemment fantastique pour le tournoi mais c’est encore plus important pour le tennis belge. Une dizaine de joueurs belges sont apparus sur les courts cette semaine, sans compter les jeunes qui viennent en tant que partenaires d’entraînement de joueurs du top. C’est une expérience formidable pour eux.”

La possibilité d’organiser un tournoi WTA n’est également pas à exclure. “Ce n’est pas évident mais il y a des possibilités. Nous avons été tellement occupés par le déménagement que nous n’avons pas eu le temps d’y penser mais c’est une option que nous étudions évidemment.”

Belga – Photo : Belga Image