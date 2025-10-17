Dans les coulisses de l’European Open de tennis

Passer la navigation
Bruxelles n’avait plus connu un tel tournoi depuis 1992 : depuis quelques jours se tient l’European Open de Tennis, à l’ING Arena. Ce tournoi international rassemble les pointures du tennis, avec notamment de nombreux joueurs belges, mais aussi des figures internationales. Mais derrière les matchs, ce sont des dizaines de passionnés qui font vivre l’événement : ramasseurs de balle, cordeurs, entraîneurs, bénévoles. Le temps d’une journée, notre équipe s’est glissée dans les coulisses du tournoi.

■ Reportage de Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard, Pierre Delmée et Luca Michiels

 

17 octobre 2025 - 18h30
Modifié le 17 octobre 2025 - 17h11
 

