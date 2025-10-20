Champions League : l’Union devra être “à 100% individuellement et collectivement” contre l’Inter, selon le nouveau coach David Hubert

L’Union Saint-Gilloise fera face à un sérieux défi mardi (21h00) au Lotto Park pour la 3e journée de Ligue des Champions avec la réception de l’Inter Milan, finaliste la saison dernière. Pour l’entraîneur unioniste David Hubert, ses joueurs devront être “à 100% individuellement et collectivement”.

Pas encore en place lors de la victoire au PSV (1-3) et la défaite contre Newcastle (0-4), David Hubert veut “tirer les leçons des précédents matches” pour défier les Intéristes. “Contre Newcastle, le score était lourd mais cela démontre la qualité des adversaires et l’importance des détails à ce niveau. Ce sera à nous de voir comment nous pouvons mieux aborder certaines situations mais il faudra être à 100% individuellement et collectivement pour être compétitif sur 90 minutes“, a déclaré Hubert lundi en conférence de presse.

Après avoir fêté ses débuts par une victoire 3-1 contre Charleroi samedi, Hubert n’aura eu que deux jours pour préparer ce match face aux Milanais. “Nous avons effectivement passé peu de temps sur le terrain. Nous avons mis l’accent sur l’aspect tactique avec un débriefing du match de samedi. Il y avait beaucoup de positif mais aussi des choses à améliorer. Nous avons utilisé ces deux jours au mieux.”

Pour l’ancien entraîneur d’Anderlecht et Oud-Heverlee Louvain, “la clé est simple” pour inquiéter l’actuel deuxième de Serie A. “Il faudra surpasser notre meilleure forme et faire un match parfait“, a ajouté Hubert. “Nous ne pourrons pas leur donner de cadeaux car ils peuvent faire la différence sur une demi-occasion. Cette équipe n’a pas été finaliste la saison dernière pour rien. Ils ont des joueurs qui ont des qualités pour faire la différence et font partie du top mondial. Mais, au bout du compte, cela reste 11 joueurs avec deux jambes comme nous.”

► Lire aussi | David Hubert est le nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise

Retour à Anderlecht

“Je ne porte plus les mêmes couleurs comme vous le voyez“, a souligné Hubert au moment d’évoquer son retour au Lotto Park. “C’est un stade que l’on va s’approprier avec l’Union pour en faire notre maison avec nos supporters. Nous aurons besoin d’une ambiance redoutable pour faire face à ce défi.”

Après avoir joué lui-même deux matches de C1 avec Genk lors de la saison 2011-2012, Hubert va vivre sa première en Ligue des Champions comme entraîneur. “Tout va très vite dans le football. La Ligue des Champions, c’est un autre niveau et c’est ce qui se fait de mieux dans le football à mes yeux. En tant que joueur, c’est la compétition que l’on rêve de jouer. Mon rôle désormais comme entraîneur est d’essayer de transmettre ce sentiment. C’est quelque chose de spécial et il faut le savourer et être prêt à montrer ce que l’on vaut à ce niveau.”

Belga – Photo : Belga