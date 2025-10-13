David Hubert est le nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise

David Hubert a été nommé lundi en tant qu’entraîneur principal de l’Union Saint-Gilloise, où il remplace Sébastien Pocognoli. L’entraîneur de 37 ans sera sur le banc des champions de Belgique dès la rencontre de samedi contre Charleroi en Jupiler Pro League.

■ Explications, en direct, de Rémy Rucquoi

Hubert quitte donc Oud-Heverlee Louvain, qu’il avait rejoint cet été en signant un contrat jusqu’en 2027. Les Louvanistes occupent la 15e place du classement avec seulement huit points pris en dix journées. Avant cela, le technicien a connu sa première expérience de T1 en septembre 2024. Il avait alors pris les rênes de l’équipe première d’Anderlecht, après deux saisons en tant qu’adjoint, mais a été licencié six mois plus tard et remplacé par Besnik Hasi.

David Hubert succède à Sébastien Pocognoli. L’ancien défenseur gauche était devenu T1 du club de la Butte à l’été 2024, permettant à l’Union, dès sa première saison en tant qu’entraîneur principal, de remporter un 12e titre de champion de Belgique et le premier depuis 1935. ‘Poco’ a toutefois quitté la Belgique samedi pour s’engager à l’AS Monaco.

► Lire aussi | Jupiler Pro League : Sébastien Pocognoli quitte l’Union Saint-Gilloise pour succéder à Adi Hütter à Monaco

Hubert prend les rênes d’un club qui reste sur deux défaites consécutives: les Bruxellois se sont inclinés 0-4 contre Newcastle en Ligue des Champions puis perdu un premier match en championnat cette saison, 1-0 au Club Bruges, avant la trêve internationale. Les Saint-Gillois, leaders de Jupiler Pro League avec 23 points, trois de plus que le Club Bruges, reprennent le championnat samedi avec la réception du Sporting Charleroi à 20h45. Suivra une autre rencontre difficile en Ligue des Champions contre le finaliste de la dernière édition, l’Inter, mardi 21 octobre à 21h00 à Anderlecht.

Belga – Image : Union Saint-Gilloise