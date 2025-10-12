Jupiler Pro League : Sébastien Pocognoli quitte l’Union Saint-Gilloise pour succéder à Adi Hütter à Monaco

Sébastien Pocognoli a quitté son poste d’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise pour prendre la succession d’Adi Hütter à la tête de l’AS Monaco, ont communiqué les deux clubs samedi. L’entraîneur de 38 ans s’est engagé jusqu’en juin 2027 sur le Rocher.

Pocognoli avait permis à l’Union de remporter son 12e titre de champion de Belgique, le premier depuis 1935, pour sa première expérience comme entraîneur. Il avait auparavant dirigé les U23 de l’Union mais aussi les U18 de Genk et de l’équipe nationale. Le titre a permis au club bruxellois de découvrir pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. L’Union avait débuté par une victoire 1-3 au PSV avant de subir la loi de Newcastle (0-4) lors de la 2e journée. L’ancien Diable Rouge (13 caps) a dirigé 69 matchs des Unionistes avec un bilan de 39 victoires, 15 nuls et 15 défaites toutes compétitions. La défaite 1-0 au Club Bruges dimanche pour la 10e journée de championnat aura été son dernier match sur le banc saint-gillois.

À Monaco, ‘Poco’ va succéder à Adi Hütter, remercié par le club monégasque vendredi après une série de mauvais résultats dont une défaite 4-1 au Club Bruges lors de la 1re journée de la Ligue des Champions. L’Autrichien, 55 ans, dirigeait les Monégasques depuis 2023 et avait permis au club de terminer à deux reprises sur le podium de la Ligue 1 avec une 2e place en 2023-2024 et une 3e place en 2024-2025.

Belga