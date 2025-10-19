Une belle première pour David Hubert à la tête de l’Union face à Charleroi (3-1)

Pour la première de David Hubert comme entraineur principal, l’Union Saint-Gilloise a battu Charleroi 3-1 samedi soir lors de la 11e journée de Jupiler Pro League.

Adem Zorgane a donné les premiers frissons à ses supporters en tentant une “Madjer” sur un corner venu de la droite (13e).

Christian Burgess s’est lancé dans un raid solitaire au sein de la défense carolo pour ensuite glisser le cuir à Raul Florucz dans le rectangle, l’attaquant unioniste a enchainé un contrôle et une frappe du gauche. Son tir est venu se loger dans les filets de Martin Delavallée (16e,1-0).

Juste avant la mi-temps, sur une longue remise en touche, le défenseur unioniste Fedde Leysen a dévié malencontreusement la balle vers la seconde zone, où se trouvait Aiham Ousou. Le défenseur carolo a propulsé le cuir au fond des filets de Kjell Scherpen d’une reprise du pied droit (45e+2, 1-1).

Sur un centre dévissé de Florucz, le ballon est arrivé en seconde zone chez Ousseynou Niang. Le latéral unioniste a poussé le cuir dans le but de Delavallée pour reprendre l’avantage (48e, 2-1). Kevin Van Den Kerkhof a pris Burgess de vitesse avant d’armer un tir puissant du droit, celui-ci est trop croisé et n’inquiète pas le portier unioniste (61e). Mathias Rasmussen a trompé le portier carolo en décochant une frappe brossée à l’entrée du grand rectangle, pour faire le break (73e, 3-1). Un quatrième but unioniste d’Anan Khalaili a été refusé pour une position de hors-jeu (77e).

Au classement, les Unionistes confortent leur première place et reprennent trois longueurs d’avance sur le Club Bruges (26 points). Les Zèbres enchainent eux une quatrième défaite de rang et restent provisoirement 11e au général (12 points). Le week-end prochain, l’Union accueillera Saint-Trond, alors que Charleroi disputera un duel de Sporting à domicile face à Anderlecht.

Belga – Photo : Belga Image