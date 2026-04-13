Athlétisme : Ibrahim Camara, en route pour un été plein de promesses

Un an qu’Ibrahim Camara n’avait plus enchaîné les courses sans ressentir de douleurs. Victime d’une pubalgie qui l’a tenu éloigné des compétitions, l’athlète du club d’athlétisme de Molenbeek vit une renaissance sur la piste, en ce début 2026. Le spécialiste du sprint a battu deux records personnels cet hiver : l’un sur 60 mètres et l’autre sur 200 mètres.

Sa progression la plus marquante est sur le demi-tour de piste. Il améliore sa propre référence de 22″57 à 21″70. Un résultat qui suscite d’ailleurs beaucoup de satisfaction chez Ibrahim, lui qui pourra dire qu’il est aussi capable de sortir de bons chronos sur 200 mètres.

Ces deux records personnels battus sont le fruit de changements importants réalisés par le Molenbeekois l’année dernière. Après la décision de Jacques Borlée, qui coachait Ibrahim, de cesser d’entraîner, le sprinteur a rejoint Lieve Van Mechelen, la coach fédérale du relais 4X100 mètres masculin belge. En posant ce choix crucial pour un athlète, Ibrahim découvre une nouvelle méthode d’entraînement, axée davantage sur la construction de l’athlète sur le long terme, sans brûler les étapes, et en écoutant les sensations du coureur. L’étudiant en coaching sportif s’entraîne également plus qu’avant avec désormais 7 à 8 séances par semaine.

Sous la houlette de Lieve Van Mechelen, Ibrahim découvre aussi les bienfaits de s’entraîner en groupe, car dans l’écurie de la coach flamande, il peut compter sur Kobe Vleminckxx et Simon Verherstraeten, deux des meilleurs sprinteurs du royaume pour le pousser à se dépasser, et à apprendre, comme Simon Verherstraeten lui a confié, à être patient.

Aujourd’hui, alors que la saison estivale est sur le point de démarrer, l’amoureux du sprint aimerait battre le record de Belgique, catégorie “moins de 23 ans” du 100 mètres, et dans l’immédiat, il espère franchir un nouveau palier dans son ascension vers le top : faire partie des athlètes sélectionnés pour le relais 4X100 mètres qui s’alignera aux Mondiaux de la discipline au Botswana en mai prochain.

■ Reportage de L.Vandormael, R. Thomas et M. Carpiaux