90 ans plus tard, l’Union est à nouveau championne de Belgique

L’Union Saint-Gilloise s’impose 3-1 contre La Gantoise et enlève son premier titre de champion depuis 1935, le 12e de son histoire.

L’Union Saint-Gilloise a retrouvé les sommets du football belge ce dimanche. Les Unionistes ont mis la main sur leur 12e titre de champion de Belgique, 90 ans après le dernier, grâce à leur victoire 3-1 contre La Gantoise dimanche pour la 10e et dernière journée des Champions Playoffs.

Depuis son retour au sein de l’élite en 2021, après 48 années passées dans les divisions inférieures, l’Union était déjà passée trois fois à côté de la montre en or, terminant trois fois en tête au terme de la phase classique avant de s’écrouler en playoffs. En 2021-2022, les Saint-Gillois perdaient les deux matchs décisifs face au Club Bruges dans des playoffs à quatre équipes et laissent filer le titre aux Brugeois. L’issue de la saison 2022-2023 aura certainement été la plus douloureuse. Virtuellement championne à quelques minutes de la fin de son match face au Club Bruges lors dernière journée, l’Union a encaissé trois buts pour s’incliner 1-3, offrant le titre à l’Antwerp.

La saison dernière, c’est un début de playoffs catastrophique avec quatre défaites de suite qui a coûté le titre au club de la Butte. La victoire en Coupe de Belgique, la première depuis 1914, atténuait cependant la déception du titre perdu. C’est finalement en se retrouvant dans la position du chasseur que l’Union a décroché le titre tant attendu. Après un début de saison mitigé, les joueurs de Sébastien Pocognoli ont trouvé la bonne carburation, enchaînant 13 matchs consécutifs sans défaite jusqu’à un revers contre Malines le 16 février. C’est finalement à la 3e place et avec 6 points de retard sur Genk, après la division des points, que les Jaune et Bleu abordaient les Champions Playoffs.

Des playoffs où les Bruxellois vont effectuer une folle remontée, forts d’un parcours presque parfait (28 points sur 30, un record), pour être sacré. Nommé l’été dernier suite au départ de l’Allemand Alexander Blessin, Pocognoli a pu s’appuyer, comme ses prédécesseurs, sur une solide base défensive avec le trio Kevin Mac Allister-Christian Burgess-Koki Machida devant le gardien et capitaine Anthony Moris. Une saison 2024-2025 qui aura aussi vu les confirmations de Noah Sadiki et Charles Vanhoutte dans l’entrejeu et la bonne fin d’exercice d’Anouar Ait El Hadj. L’entraîneur saint-gillois a aussi pu se reposer sur l’apport de renforts à l’image du duo d’attaquants Promise David, auteur de 24 buts cette saison dont 8 en playoffs, et Franjo Ivanovic (24 buts dont 5 en playoffs). Le duo a été bien soutenu par Mohammed Fuseini (3 buts dans les 3 derniers matches). Transfert le plus cher de l’histoire du club, Anan Khalaili s’est également révélé précieux sur le côté droit tout comme Ousseynou Niang à gauch

Avec Belga – Photo Belga – Images amateur