Union Saint-Gilloise – La Gantoise : les supporters de Saint-Gilles remontés à bloc

Le coup d’envoi n’a pas encore été donné, mais les abords du stade de Saint-Gilles vibrent déjà aux couleurs jaune et bleu.

Supporters en liesse, chants, maillots : tout annonce une finale contre La Gantoise sous haute tension, et surtout sous le signe de l’espoir.

Parmi la foule, Peter, un Écossais , incarne à lui seul la ferveur unioniste. “Je suis fan depuis 2012”, explique-t-il. “Je suis venu exprès en Belgique pour voir la finale aujourd’hui.”

Après trois saisons frustrantes, où l’Union Saint-Gilloise a vu ses rêves s’éteindre dans les derniers souffles du championnat, la confiance semble aujourd’hui reprendre le dessus. “Je crois que tout le stade a pleuré quand on a perdu aux cinq dernières minutes”, confie un supporter, avant d’ajouter : “Mais ici on y croit fort, surtout après avoir battu l’Antwerp.”

Les supporters évoquent une équipe qui a su se construire au fil des mois. “Au début, c’était pas si bon, parce que l’équipe a été changée. Mais avec les play-offs, maintenant ils jouent leur meilleur football de la saison.” lance un fan.

Tous les espoirs convergent désormais vers un sacre. Et la fête s’annonce mémorable, peu importe l’heure du retour. “Demain, on sera tous à van Meenen pour la fiesta finale. Je sais pas à quelle heure je vais être à la maison.” Congé pris ou non, la passion n’attend pas. “J’ai repris le boulot le 10 juin. Donc j’ai de quoi faire la fête.”

■ Reportage de Bryan Mommart, Massimo Pane et Stéphanie Mira