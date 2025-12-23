Jeux Olympiques d’hiver 2026 : Bruxelles compte déjà plusieurs sélectionnés

Le patineur de vitesse Bart Swings, champion olympique en titre du départ groupé (‘mass start’), et la shorttrackeuse Hanne Desmet, médaillée de bronze du 1.000 mètres, figurent dans cette première liste.

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a annoncé mardi une première sélection de 13 athlètes pour les Jeux Olympiques d’hiver 2026 de Milan Cortina (6-22 février). Cette première liste concerne quatre sports où les périodes de qualification sont terminées: le patinage artistique, le patinage de vitesse, le shorttrack et le ski alpinisme.

Loena Hendrickx et Nina Pinzarrone représenteront la Belgique en patinage artistique. En patinage de vitesse, Swings est inscrit sur 5.000m, 10.000m et le départ groupé. Il sera accompagné par Fran Vanhoutte (départ groupé, poursuite par équipes), Indra Médard (départ groupé), Isabelle Van Elst (1.000m, 1.500m et poursuite par équipes), Sandrine Tas (3.000m, 5.000m, départ groupé et poursuite par équipes) et Mathias Vosté (1.000m et 1.500m).

En shorttack, Hanne Desmet disputera le 500m, le 1.000m, le 1.500m et le relais mixte. Son frère Stijn Desmet (500m, 1.000m, 1.500m, relais masculin, relais mixte), Tineke den Dulk (1.500m, relais mixte) et Ward Petré (relais masculin, relais mixte) seront également de la partie. Les deux autres athlètes qui composeront le relais masculin seront annoncés le 23 janvier.

Maximilien Drion défendra les couleurs belges en ski alpinisme, nouveau venu au programme olympique.

La sélection définitive sera annoncée le 23 janvier, au terme des processus qualificatifs et de sélection dans les autres sports. La délégation belge est notamment déjà assurée de compter huit biathlètes (quatre hommes et quatre femmes).

Le ‘Team Belgium’ comptait 19 représentants à Pékin 2022 et 22 à Pyeongchang 2018. Le record belge est de 27 athlètes à Garmisch-Partenkirchen en 1936, avec la participation de l’équipe de hockey sur glace, qui comptait à elle seule dix athlètes.

Rédaction avec Belga