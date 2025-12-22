Coupe d’Afrique des Nations : l’Unioniste Ousseynou Niang appelé en dernière minute avec le Sénégal

Niang remplace numériquement Assane Diao (Côme) qui a déclaré forfait pour le tournoi vendredi. Ilay Camara (Anderlecht) avait également été empêché de rejoindre les Lions de la Téranga après s’être blessé avec les Mauves en championnat. Il avait été remplacé par Mamadou Lamine Camara.

Si le Sénégal atteint la finale de la Coupe d’Afrique, l’Union devra se passer de son joueur jusqu’au 18 janvier. Le milieu du club bruxellois Adem Zorgane dispute aussi la compétition avec l’Algérie.

Le Sénégal entamera la compétition par une rencontre face au Botswana mardi (16h00 heure belge). Suivront des matchs face à la RD Congo samedi et au Bénin le 30 décembre.

Belga