Une tribune appelle à poursuivre le projet Molenbeek 2030 à l’échelle régionale

Une tribune signée par les partenaires de Molenbeek for Brussels 2030 appelle à une “décision politique et budgétaire claire” en faveur d’un projet de continuation de Molenbeek for Brussels 2030, sous un projet à l’échelle régionale. Molenbeek n’avait pas été désignée en septembre dernier pour être Capitale européenne de la Culture durant l’année 2030, Louvain étant préférée par un jury européen.

La tribune a été signée par plusieurs personnalités et institutions culturelles, parmi lesquelles l’écrivain David Van Reyboruck, le CEO de BOZAR Christophe Slagmuylder, le directeur général de l’Ancienne Belgique Tom Bonte, le directeur des Halles de Schaerbeek Matthieu Goery, le directeur général et artistique du Théâtre National Wallonie Bruxelles Pierre Thys, la directrice générale du Theatre La Monnaie Christina Scheppelmann, et le professeur de l’UCLouvain Philippe Van Parys.

Selon les signataires, la candidature à la Capitale européenne de la culture a permis de créer une dynamique inédite entre acteurs culturels, associations, écoles et initiatives de quartier. Ce processus a donné naissance à plusieurs projets concrets mêlant culture, éducation, bien-être et participation citoyenne, illustrant le potentiel fédérateur d’une politique culturelle ambitieuse pour la capitale. La tribune appelle à poursuivre l’initiative à l’échelle de toute la Région permettrait de renforcer la cohésion sociale et de soutenir la vitalité culturelle de Bruxelles, dans un contexte marqué par des ressources de plus en plus limitées pour le secteur.

“Bruxelles a non seulement un besoin urgent, mais aussi tous les atouts nécessaires pour construire un projet urbain fédérateur tourné vers l’avenir, avec les arts et la culture comme levier“, peut-on lire dans la tribune. “Nous constatons de près comment l’absence de cap politique conduit au démantèlement, à la fragmentation et à une perte de confiance.”

