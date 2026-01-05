Molenbeek : Catherine Moureaux annonce son retour après un an d’absence, “je vois enfin le bout du tunnel”

Après plusieurs mois de convalescence à la suite d’un “épuisement professionnel sévère”, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux, a annoncé lundi qu’elle reprendra ses fonctions à la tête de la commune le 2 mars prochain.

La bourgmestre avait suspendu ses activités au début du mois de février dernier. Depuis lors, la continuité de la tâche de bourgmestre est assurée par Amet Gjanaj au titre de bourgmestre faisant fonction.

“Les mois de janvier et février me permettront d’achever un important travail de reconstruction personnelle. Aujourd’hui, je vois enfin le bout du tunnel et je sais que je pourrai reprendre pleinement mes responsabilités“, a expliqué lundi Mme Moureaux à l’agence Belga.

► Lire aussi | Molenbeek : Catherine Moureaux absente jusqu’au début 2026

La bourgmestre a également tenu à remercier toutes celles et ceux qui lui ont témoigné leur soutien au cours de ces derniers mois à travers “des messages et gestes de solidarité, et de la bienveillance qui ont compté énormément dans mon parcours de convalescence”, a-t-elle souligné.

Mme Moureaux a enfin précisé qu’elle reviendra “avec détermination pour poursuivre le travail engagé au service des Molenbeekois“.

Belga – Photo : Belga Image