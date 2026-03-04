Le PTB de Molenbeek dénonce “l’étranglement” financier du Fédéral sur la commune

La commune de Molenbeek est “étranglée financièrement” par le gouvernement fédéral. C’est ce qu’affirme mercredi le premier échevin Dirk De Block (PTB) à l’agence Belga.

Selon une étude réalisée par le PTB sur le budget communal, de nombreux domaines relèvent de décisions fédérales, mais la facture retomberait in fine sur la commune. Près d’un tiers du budget communal — qui s’élève à environ 250 millions d’euros — serait ainsi “absorbé par des charges fédérales”, poursuit l’échevin, en charge du Logement.

Police et norme KUL dans le viseur

Concernant la police locale, le mécontentement porte notamment sur le mode de financement actuel. La dotation fédérale par agent à Bruxelles serait environ 30 % inférieure à celle octroyée ailleurs dans le pays, en raison de la répartition des moyens entre zones de police telle que fixée par la norme KUL.

“Si nos agents étaient financés comme ailleurs en Belgique, nous disposerions chaque année de 3,8 millions d’euros supplémentaires pour développer une véritable police de quartier”, souligne Dirk De Block, qui réclame un “financement équivalent à celui des autres régions du pays”.

Le coût du revenu d’intégration

L’échevin estime également que la commune est “financièrement appauvrie” par le système de financement du revenu d’intégration, dont 30 % restent à charge des pouvoirs locaux.

“La réalité, c’est que plus une commune est frappée par la pauvreté, plus elle doit payer. Elle a soi-disant le ‘choix’ entre économiser ailleurs ou taxer davantage cette même population”, déplore-t-il.

Il demande à la ministre des Affaires sociales, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), que le niveau fédéral prenne en charge 100 % du financement du revenu d’intégration, ce qui représenterait, selon lui, plus de 19 millions d’euros supplémentaires par an pour la commune.

À cela s’ajouterait encore le coût de la réforme fédérale du chômage, estimé à 9 millions d’euros d’ici 2028 pour Molenbeek. “La situation est intenable pour le bon fonctionnement de la commune”, affirme-t-il.

Par ailleurs, la formation rappelle que la commune doit également composer avec une perte de dix millions d’euros par an liée à la stagnation des dotations régionales.

Face à cette situation, le PVDA Molenbeek lance une campagne publique pour exiger un refinancement structurel de la commune par les niveaux de pouvoir supérieurs. “Nous ne laisserons pas le fédéral étrangler Molenbeek. Avec les habitants, nous mènerons ce combat pour défendre nos services publics et garantir un avenir digne à notre commune. Des réunions de quartier seront organisées”, conclut Dirk De Block.

Belga