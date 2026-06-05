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Un camion percute un pont à Molenbeek: le trafic des métros et des trains a été interrompu

05 juin 2026 - 18h08

Un camion circulant sur la chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean a percuté, vendredi vers 16h40, le pont sur lequel circulent les métros et les trains, à proximité de la station Osseghem, ont indiqué la Stib et les pompiers de Bruxelles.

Selon les pompiers, le camion était trop haut pour passer sous le pont. L’accident n’a pas fait de blessés, mais le véhicule et l’ouvrage ont tous deux subi des dégâts. Du liquide hydraulique s’est répandu sur la chaussée, et les pompiers étaient sur place pour procéder au nettoyage. Les autres usagers de la route ont dû emprunter un itinéraire bis.

Le trafic du métro sur les lignes 2 et 6 avait été interrompu entre Delacroix et Simonis, le temps que les ingénieurs de la Stib vérifient la stabilité du pont. Ceux-ci ont déterminé que l’ouvrage n’était pas menacé, et la Stib a annoncé la reprise progressive du trafic peu avant 18h30. “Les lignes 2 et 6 du métro circulent à nouveau entre Simonis et Delacroix et reprennent progressivement leur service normal”, a précisé la Stib.

La circulation ferroviaire sur la ligne 28, qui constitue la boucle ouest autour de Bruxelles reliant Schaerbeek à Bruxelles-Midi, a également été interrompue. La durée de cette interruption restait encore incertaine en fin de journée, Infrabel devant toujours inspecter l’ouvrage.

Avec Belga – Photo : Google Street View

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