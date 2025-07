“On a plus d’infos sur qui va être exonéré plutôt que sur qui va payer”

Khalil Aouasti, député fédéral (PS) à la Chambre des Représentants, était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce mardi.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le gouvernement Arizona a conclu un accord sur la taxation des plus-values en Belgique. Une mesure dite de gauche prise par un gouvernement dit de droite, est-ce que cela va empêcher le Parti Socialiste de trouver le sommeil ?

“Ce système peut avoir des vertus mais le problème à ce jour et à ce stade c’est qu’on ne sait absolument pas qui va être taxé, comment il ou elle sera taxé et à quelle hauteur. On a un gruyère face à nous. Avec des annonces qui vont dans tous les sens mais aujourd’hui le brouillard est absolument total. Cette opacité ne permet pas de savoir si les épaules les plus larges vont réellement contribuer. Cela a le mérite de mettre au point un mécanisme mais il existe déjà partout en Europe. La Belgique était encore le seul pays européen à ne pas le connaitre“, affirme le député fédéral.

Pour le PS, cette taxe est doublement injuste. “Car on s’enorgueillit de mettre en place une petite taxe mais c’est en fait la contrepartie de jeter dans la précarité entre 150 000 et 180 000 personnes, suite à la réforme des allocations de chômage) dès le 1er janvier 2026. Et on risque aussi d’appauvrir les Régions, les Communes et les CPAS. Et c’est injuste socialement car on touche quand même aux soins de santé et au système de pensions notamment“.

“Cette taxe met en péril la trajectoire budgétaire de l’Arizona”

Quid du rendement prévu de 500 millions d’euros ? Khalil Aouasti n’y croit pas trop. “L’inspection des finances dit que si on instaurait une exonération pour les personnes qui détiennent plus de 20% de leur société; ce montant de 500 millions ne serait jamais atteint. Vous savez, on a 800 000 personnes titulaires d’actions cotées en bourses. 10% de ces personnes détiennent 80% des actions. Donc on aurait pu mettre en place un système fiscal pour ces 80 000 personnes, moins de 1% de la population, afin de rétablir la justice fiscale“.

Et le député socialiste de taper sur le clou : “Le seul objectif de ce gouvernement était d’avoir un trophée. Mais les promesses d’avoir de l’argent net en plus pour faire face au cout de la vie ne seront pas obtenues“. L’application pour le 1er janvier 2026 de cette nouvelle imposition lui semble également fort précoce.

Mais tout n’est pas à jeter dans cet accord apparemment…”Le fait que l’assurance groupe et l’épargne pension ne soient pas concernées, c’est une bonne chose. Car l’objectif ne doit pas être simplement de ramener des recettes à l’Etat, mais bien de maintenir les services publics, de maintenir les leviers de solidarité et de rétablir la justice fiscale“, enchaine K. Aouasti.

“Le parlement est cornaqué”

Le climat récent semble à la tension et aux polémiques au parlement fédéral. La loi programme du gouvernement fédéral a été renvoyée pour avis devant le Conseil d’Etat suite à un vote groupé de l’opposition, PS et Belang compris. Tous les coups sont-ils désormais permis ?

“Non bien évidemment et le cordon sanitaire reste absolument nécessaire. Nous n’avons aucun contact avec le Vlaams Belang, nous ne discutons pas avec l’extrême droite, nous ne votons pas leurs textes, mais nous ne pouvons pas interdire à des députés de voter des textes déposés par d’autres parlementaires. On nous reproche cela alors que le Belang a voté des textes de l’Arizona sur le durcissement des conditions de l’asile, pour le regroupement familial. De manière générale, il y a mins de respect pour les procédures et l’opposition qu’auparavant”, selon le député socialiste.

“On ne fait pas de flibuste parlementaire de gaité de cœur. Mais on se pose encore beaucoup de questions. Combien de personnes vont être exclues ? Quid des 55 ans ? On ne connait toujours pas la compensation exacte pour absorber la future charge financière pour les Communes et CPAS“.

“Il y aura des listes bilingues en 2029”

Les relations Vooruit/PS ne semblent plus du tout au beau fixe…”En politique, on ne menace pas, on agit. Effectivement, la Fédération bruxelloise du PS a décidé d’avoir des listes bilingues en 2029. Nous verrons comment les gens de Vooruit se détermineront au niveau local. On souhaite offrir une alternative socialiste sur l’ensemble du territoire bruxellois, peu importe le régime linguistique. Car les décisions qu’ils prennent font qu’ils s’éloignent du socialisme tel qu’on le connait“.

Un dernier mot sur les négociations bruxelloises ou plutôt l’absence total de négociations ? “Les conditions ne sont toujours pas réunies pour que le PS et le MR se parlent“. Dont acte. Il n’y a pas que la météo qui est caniculaire à Bruxelles…

Romuald La Morté