Benjamin Dalle (CD&V) sur une participation à une coalition régionale : “On décidera début janvier”

Le député bruxellois Benjamin Dalle (CD&V) était l’invité de Bonjour Bruxelles ce lundi matin. Alors que les discussions en vue de former un gouvernement bruxellois se poursuivent avec des réunions thématiques jusqu’à Noël, le démocrate-chrétien a laissé la porte ouverte à une participation de son parti à la future majorité.

“On doit décider de cela au moment venu, je pense, début janvier. De toute façon, nous avons décidé d’être présents autour de la table.” Selon lui, la priorité du CD&V reste de trouver des solutions concrètes pour les Bruxellois, quel que soit le format de coalition qui émergera. “Ça veut dire, nous, on souhaite apporter des solutions pour les Bruxellois.”

Interrogé sur la possibilité de soutenir un gouvernement sans en faire partie, Benjamin Dalle n’exclut pas un appui extérieur, à condition que le programme de la future coalition aille “dans la bonne direction”. Un soutien de l’extérieur devrait être possible, si les textes vont dans la bonne direction. “Ça, ce sont des questions hypothétiques”, explique Benjamin Dalle

Le député juge néanmoins positive l’initiative du formateur Yvan Verougstraete, président des Engagés, chargé de rapprocher les partis autour d’un accord de centre-gauche élargi. “Le projet, l’initiative prise par Yvan Verougstraete, c’est une initiative positive qui doit aboutir à de vraies réformes. Il devra essayer de convaincre plusieurs partis et il doit trouver des majorités.”

Benjamin Dalle rappelle que plusieurs tentatives de coalition ont déjà échoué, et insiste sur la nécessité de “décisions politiques fortes” pour sortir la Région de l’impasse institutionnelle.

■ Interview de Benjamin Dalle au micro de Fabrice Grosfilley